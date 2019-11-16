KYK ve burs sonuçları açıklandı!

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KYK burs başvuru sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler için sevindirici haber geldi ve KYK burs ve kredi başvuru sonuçları yayınlandı.

SONUÇLAR SONRASINDA TAAHHÜTNAME ONAYINA DİKKAT!

Sonuçlar açıklandıktan sonra, burs veya kredi kazanan üniversite öğrencileri, E-Devlet üzerinden taahhütname onayını onaylaması gerekiyor. Burs kazanıldığı taktirde, üniversite öğrencisi taahhütnameyi onaylamazsa burstan yararlanamıyor