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Mehmet Avcı adliyeye sevk edildi

Gölcük’te yaşayan ve sosyal paylaşım sitesinde canlı olarak yayınladığı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’lilere hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle yapılan şikayetler sonucu gözaltına alınan iş adamı Mehmet Avcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Gölcük’te ikamet eden ve sosyal paylaşım sitesinde canlı olarak yayınladığı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’lilere hakaretlerde bulunduğu tespit edilen işadamı Mehmet Avcı, yapılan şikayetler ve gelen tepkiler sonrası Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Anıtkabir’de  ‘Recep Tayyip Erdoğan’  şeklinde slogan atan gençlere, sosyal medya üzerinde yayınladığı video ile küfürler eden iş adamı Mehmet Avcı, Güvenlik Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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