Kamyon otomobile çarptı, D-100 kilitlendi

Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Oğuz Kızmaz idaresindeki 50 BF 027 plakalı kamyon, İzmit Körfez Mahallesi Fatma Seher Üst geçidi mevkisinde aynı yönde seyreden Baran Tunç Demir’in kullandığı 34 RL 6017 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camı çatlarken, içerisinde bulunan 11 yaşındaki İbrahim Zana Tunç Demir isimli çocuk ise kısa süreli şok yaşadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada şok geçiren 11 yaşındaki çocuğa müdahalede bulundu. Kazaya karışan otomobil ise çekiciyle kaldırıldıktan sonra D-100 Karayolu İstanbul istikametinde trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.