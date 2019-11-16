Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:10 TSİ- Asayiş G: Bugün 15:15 TSİ

Kamyon otomobile çarptı, D-100 kilitlendi

İzmit D-100 Karayolu Körfez Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken kaza nedeniyle D-100 karayolunda kısa süreli trafik aksadı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Oğuz Kızmaz idaresindeki 50 BF 027 plakalı kamyon, İzmit Körfez Mahallesi Fatma Seher Üst geçidi mevkisinde aynı yönde seyreden Baran Tunç Demir’in kullandığı 34 RL 6017 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camı çatlarken, içerisinde bulunan 11 yaşındaki İbrahim Zana Tunç Demir isimli çocuk ise kısa süreli şok yaşadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada şok geçiren 11 yaşındaki çocuğa müdahalede bulundu. Kazaya karışan otomobil ise çekiciyle kaldırıldıktan sonra D-100 Karayolu İstanbul istikametinde trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bugün 13:10 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bileklerini kesip kendini astı mask
Bileklerini kesip kendini astı
Tülbentle kendini astı mask
Tülbentle kendini astı
Aysel Serdar hayatını kaybetti mask
Aysel Serdar hayatını kaybetti
Karamürsel'de fuhuş operasyonu mask
Karamürsel'de fuhuş operasyonu
Körfez'de feci olay mask
Körfez'de feci olay
Bunalıma girip evde kendini astı! mask
Bunalıma girip evde kendini astı!
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli’de bir ilk… Bakın denizden ne çıktı! mask
Kocaeli’de bir ilk… Bakın denizden ne çıktı!
Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor! mask
Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor!
Darıca'da sahte şampuan operasyonu mask
Darıca'da sahte şampuan operasyonu
Tufan Noyan hayatını kaybetti mask
Tufan Noyan hayatını kaybetti
Kadın doktor ilaç içerek intihar etti mask
Kadın doktor ilaç içerek intihar etti
Gebze’nin ilk şehidinin babası hayatını kaybetti mask
Gebze’nin ilk şehidinin babası hayatını kaybetti

GALERİ

"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı mask
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok mask
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi mask
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı mask
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı mask
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL