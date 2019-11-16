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Hodri Meydan’dan İYİ Parti’ye ziyaret: Uçak kaldır uçur bizi

Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Ferhat Uzun, yönetimi ve Kocaelispor taraftarları İYİ Parti İl Başkanlığı’nı ziyarette bulundu. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, yönetimi ve İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz’in de hazır bulunduğu ziyarette Kocaelispor’un durumu ve geleceği konuşuldu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Hodri Meydan Başkanı Ferhat Uzun, Kocaelispor’un siyaset üstü bir kurum olduğunu bu yüzden tüm partilere eşit mesafede olduklarını belirterek yaptıkları ve yapacakları sosyal projeler hakkında bilgi vererek destek istedi. Özellikle Pelin Coştur Filiz’in taraftar içinde maç izleyip tezahürat yapmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Uzun, tüm siyasi parti temsilcilerinin Filiz’i örnek almasını istedi.

“ÖRNEK PROFİL ÇİZİYORSUNUZ”

Ardından sözü alan İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Türkiye’de ilimizin Kocaelispor ile tanınmasının hepimiz için gurur  verici olduğunu belirterek, “Kocaelispor, kentimizin ortak çatısı, en büyük markasıdır. Hodri Meydan ismi de çok iyi bir marka değeri taşıyor. Hodri meydan taraftarları olarak projelerinizde her zaman Türkiye’de örnek bir taraftar grubu profili çiziyorsunuz. Ortak değerlere sahip çıkma bilinciyle hareket ederek ve bu sorumlulukla takımın ve taraftarın her zaman destekçisiyiz” dedi. Şanbaz Yıldız’ın ardından konuşan İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ise taraftar içinde maç izlemenin çok keyifli olduğuna dikkat çekti. Taraftarların hangi tezahüratları seviyorsunuz sorusuna ise ‘Napardım bilmem ve sensiz yaşayamayız 1 dakika bile’ yanıtını verdi.

Daha sonrasında futbol anılarının konuşulduğu ziyarette, taraftarlar Şanbaz Yıldız’a Ağrı deplasmanı için ‘Uçak kaldır uçur bizi’ tezahüratını yaparak İYİ Parti il binasından ayrıldı.

Bugün 13:14 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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