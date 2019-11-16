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ADD’den Mehmet Avcı tepkisi

Gölcüklü iş insanı Mehmet Avcı hakaret dolu sözleri nedeniyle gözaltına alınmış, ardından da adliyeye sevk edilmişti. ADD Kocaeli Başkanı Taylan Bingöl Mehmet Avcı’ya tepki gösterdi.

Nazım Özgün Erbulan
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Gölcüklü iş insanı olan ve Vatanseverler Hareketi Derneği ile tanınan, birçok kişi hakkında suç duyurusunda bulunan Mehmet Avcı’nın Anıtkabir’de 10 Kasım anmasında düzenlenen törende Recep Tayyip Erdoğan sloganları atan gençleri hedef alan sözlerinin ardından gözaltına alınmıştı. "Ne kadar Atatürkçü erkek varsa, Atatürkçü olmayanların karısını, kızını, anasını, bacısını..." sözlerini sarf eden Mehmet Avcı hakkında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Başkanı Taylan Bingöl açıklamalarda bulundu.

“KURUMSAL BİR SALDIRI HALİNİ ALDI”

Bingöl yaptığı açıklamada, “Bir Mehmet Avcı polemiğidir gidiyor. Günümüzde Atatürk düşmanlığı; cehaletin himayesinden çıkarak gerek iktidar eli ile gerekse dış güçlerin muazzam çabası ile kurumsal bir saldırı halini aldı. Atatürk'e karşı bu organize ve profesyonel saldırıya; ne olduğu belli olmayan kurum veya kişilerle, kökü dışarda maskesi Atatürk olan mason komisyonlarıyla, cehaleti Atatürk sevgisinin de üstünde olan bireyler ile karşı koymak hem doğru hem de mümkün olmayan yöntemdir. Örgütlü ve Atatürkçü mücadeleyi, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütünde vermeye davet ediyorum. Atatürkçü Düşünce Dernekleri Türkiye’nin savunma refleksidir” ifadelerinde bulundu.

Bugün 13:18 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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