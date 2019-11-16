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Suç örgütüne büyük darbe: 56 gözaltı

Aralarında Kocaeli’nin de bulunduğu 5 il ve KKTC’de, 500 polisin katılımı ile silahlı suç örgütüne düzenlenen hava destekli operasyonlarda 56 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonlarda yüklü miktarda döviz ve mühimmat ele geçirildi.
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Diyarbakır’da gasp, kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık suçlarının aydınlatılmasına yönelik Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince çalışma gerçekleştirildi. Diyarbakır’ı merkez alarak ülke genelinde farklı eylemlere karışan silahlı bir suç örgütünün, özellikle Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi civarında bölge halkı ve esnafa tehdit ve şiddet uygulayarak sindirmeye çalıştığı, bölgeden yaya olarak geçen vatandaşlara karşı sıklıkla kapkaç ve gasp gibi suçlar işleyerek, halkı tedirgin ve huzursuz ettikleri ve bu kapsamda toplam 170 ayrı suça karıştıkları tespit edildi.

ÇALIŞMALAR 6 AY SÜRDÜ

Bu bilgiler üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 6 ay süren çalışmalar neticesinde, 12 Kasım 2019 günü Diyarbakır merkezli olarak Bitlis, Elazığ,  Kocaeli, Bursa, İstanbul ve KKTC’de 500 polisin katılımı ile hava destekli operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyon sonucu 69 farklı adreste 56 şüpheli gözaltına alınmış, yapılan aramalar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi, ayrıca uzun namlulu tüfek mermileri ve uçak savar mermileri, çok sayıda çalıntı ve klonlu telefon, 100 bin lira ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 42 si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 12 kişi adli kontrol şartı ile 2 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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