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Turgay Güneş hayatını kaybetti

CHP Kocaeli eski Milletvekili Hurşit Güneş’in amcasının oğlu Avukat Turgay Güneş hayatını kaybetti
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CHP Kocaeli eski Milletvekili Hurşit Güneş’in amcasının oğlu Avukat Turgay Güneş hayatını kaybetti. Güneş’in cenazesi 18 Kasım Pazartesi günü Kandıra Çarşı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...

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