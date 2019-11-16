CHP Kocaeli eski Milletvekili Hurşit Güneş’in amcasının oğlu Avukat Turgay Güneş hayatını kaybetti. Güneş’in cenazesi 18 Kasım Pazartesi günü Kandıra Çarşı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz