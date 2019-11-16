Kocaeli’de bir ilk: Market üstüne market açtılar

Büyük marketler küçük esnafı zor duruma düşürürken bugün Kocaeli’de bir ilk yaşandı. İzmit Kuruçeşme’de bulunan zincirleri olan bir marketin üst katına yine Türkiye geneli zinciri bulunan bir başka market açıldı.

Konuyla ilgili Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası'nın Başkanı Bayram Kütük yaptığı paylaşımda “ Mantar market zincirlerimizde racon değişti. eskiden açılan bir zincir marketin hemen yakın muhitine diğer zincir marketlerde misilleme olarak açarlardı. Devler tepinip kavga ederken olan küçük esnafımıza olurdu. Şimdi yeni racon üst üste. Mantar market zincirlerimizin para hırsının getirdiği son noktadan bir resim buyrun yer Kocaeli” ifadelerinde bulundu.