Darıca evinde Gölcük gurbette

Eski lider Darıca G.B., evinde Diyarbekir karşısında moral arıyor. Sarı Yeşilliler, üç haftadır maç kazanamazken, zirveden hızla uzaklaştı ve şaşkınlık yarattı. Toparlanmak isteyen temsilcimiz yine evinde zor bir maça çıkacak. Müsabaka 13.30’da başlayacak. Aynı gruptaki bir diğer Kocaeli temsilcisi Gölcükspor ise Yozgat deplasmanında sahaya çıkacak. Kırmızı Siyahlılar da iç saha beraberliği ile acı bir fren yaptı ve iyi gidişini yine durdurdu. Geçen hafta da Malatya deplasmanında son anda yıkılan ve beraberliğe razı olan takım, bugün yine üst üste ikinci deplasmanda 3 puan arayacak. Bu maçın başlama saati de 13.30.