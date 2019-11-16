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Karamürsel, Biga’yla 6 puanlık maça çıkıyor

Karamürselspor, BAL 11.Grup’ta tırmanışını sürdürüyor. 90’lı yıllarda ilimizi 3.Lig’de temsil eden takım, aradan geçen bunca sürede sessiz kalmıştı.
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Karamürselspor, BAL 11.Grup’ta tırmanışını sürdürüyor. 90’lı yıllarda ilimizi 3.Lig’de temsil eden takım, aradan geçen bunca sürede sessiz kalmıştı. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile bu sezon yeniden patlama yaşayan ekip BAL’a yükseldi ve hedefini 3.Lig olarak belirledi. Bugün 16 puanlı zirve ortaklarından Bigaspor’u konuk edecek ekip, adeta 6 puan değerinde maça çıkacak. Karamürselspor halen 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puana sahip ve 5.sırada yer alıyor. Maçı alırsa zirve takipçileri arasına girecek. Diğer temsilcimiz Başiskele Doğantepespor ise Edirnespor’a konuk olacak. Bu maçlar da 14.00’te başlayacak.

Bugün 14:21 TSİ - Spor

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