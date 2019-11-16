Fevziye Tezcan şampiyon oldu: 3-0

Final maçında Yıldız Entegre Endüstri Meslek Lisesi 25-13, 25-21 ve 25-19'luk setler sonucunda 3-0 yenen Fevziye Tezcan EML, öğretmenler günü anısına düzenlenen turnuvada şampiyon oldu. Öğretmenlerin ayan ve erkek olarak beraber forma giydiği maçlarda hayli heyecan vardı. Kendisi de emekli öğretmen olan Kartepe Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, organizasyondan tam not aldı.