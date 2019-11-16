Final maçında Yıldız Entegre Endüstri Meslek Lisesi 25-13, 25-21 ve 25-19'luk setler sonucunda 3-0 yenen Fevziye Tezcan EML, öğretmenler günü anısına düzenlenen turnuvada şampiyon oldu. Öğretmenlerin ayan ve erkek olarak beraber forma giydiği maçlarda hayli heyecan vardı. Kendisi de emekli öğretmen olan Kartepe Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, organizasyondan tam not aldı.
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Fevziye Tezcan şampiyon oldu: 3-0
Final maçında Yıldız Entegre Endüstri Meslek Lisesi 25-13, 25-21 ve 25-19'luk setler sonucunda 3-0 yenen Fevziye Tezcan EML, öğretmenler günü anısına düzenlenen turnuvada şampiyon oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz