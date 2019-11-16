Yasemin ve Umut artık EVLİ!..

Mukaddes ve Sedat (Merhum) Uygun’un dünyalar güzel kızları Yasemin ile Emel ve Mustafa Karagöz’ün yakışıklı oğlu Umut bir ömür boyu aynı yastığa baş koymak için “Evet” dedi. Yaklaşık 6 yıl önce tanışan ve uzun süredir birlikteliğini evlilik ile taçlandıran Yasemin ve Umut’un düğünleri İzmit Bekirdere Mevlana Düğün Salonu’nda gerçekleşti.

ÇOK DUYGUSAL VE MUTLULARDI

Gelin Yasemin Karagöz’ün şahitliğini Seda Durmaz yaparken, Damat Umut’un şahitliklerini ise Engin Akdeniz ve Recep Kocaman yaptı. Oldukça heyecanlı, mutlu ve bir o kadar da duygusal oldukları gözlenen genç çifti mutlu günlerinde akrabaları, arkadaşları ve Umut’un gazeteci dostları yalnız bırakmadı. Gazetemiz olarak Yasemin – Umut çiftini kutluyor, bir ömür boyu aile saadeti diliyoruz.