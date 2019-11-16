Berkay Özcan, A Milli Takım’da!..

Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok kadrodan çıkarılırken, yerlerine aralarında İzmitli Berkay Özcan’ın da yer aldığı genç futbolcular davet edildi. Buna göre Başakşehir’in 41 numarası Berkay ile birlikte Ahmed Kutucu, Güven Yalçın ve Mert Müldür Milli takım kadrosuna alındı.

MAÇ PAZAR AKŞAMI

Aynı zamanda Ümit Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Berkay daha önce Rusya ile oynanan ve 2-0 kaybedilen UEFA Uluslar Ligi, 0-0 sona eren Bosna Hersek ve 2-2 sona eren Tunus özel maçlarında A Milli Takım formasını terletmişti. Böylece Andorra maçında şehrimizi Merih Demiral ve Berkay Özcan temsil edecek. Andorra – Türkiye maçı 17 Kasım Pazar akşamı 22.45’te başlayacak ve mücadele EstadiNacionel Stadı’nda oynanacak.