Cansu anne ve Faruk ise baba oldu!..

İlimizin başarılı stoperleri arasında yer alan ve bu sezon 1. Amatör Lig B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Mertspor’da forma giyen Faruk İşbilen ile değerli eşi Cansu Hanım’ım kız bebekleri dünyaya geldi. İşbilen çifti dünyalar tatlısı bebeklerine Asya adını verdi. Konak Hastanesi’nde gözlerini açan Asya Bebek’in sağlık durumu son derece iyi olurken, Cansu – Faruk çifti, doktorları Firdevs Şekerci Baran ve hastane personeline teşekkür etti.