Kocaelispor sıcak sularda!..

Lider Kocaelispor, sezonun 13. haftasında Kemerspor’u konuk ediyor. Kritik maç Kemer İlçe Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak. Mücadeleyi İzmir’den Davut Dakul Çelik yönetecek. Antalya’da hava güneşli, sıcaklık yaklaşık 25 derece olacak

TAM KADROYUZ…

Üst üste 3 maç kazanan ve zirveyi tekrar eline geçiren Kocaelispor, 13. maçında sahasında son 3 maçı kazanan Kemerspor’a konuk oluyor. Yeşil Siyahlılarda sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Yakup, Semih ve Serdar Ümit ise kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görürlerse, iki hafta sonraki Erokspor mücadelesinde sahadaki yerini alamayacak.

KLASİK 11 SAHAYA ÇIKIYOR…

Kemer Palmet Otel’de maçı bekleyen Kocaelispor’da teknik adam Selahaddin Dinçel’in artık klasikleşen kadro ile maça başlaması bekleniyor. Buna göre Kocaelispor’un kalede Ercüment, savunmanın sağında Semih, solunda Erdinç, ortasında Kemal Can ve Taha Batuhan, önlerinde Sefa ve Mesut, solda Burak Süleyman, sağda Gökdeniz, forvete yakın bölgede Talha ve ileride de Yakup 11’i ile sahadaki yerini alacağı düşünülüyor.

EROK BAY GEÇİYOR…

12. haftayı ikinci sırada tamamlayan Erok haftayı bay geçecek. Turgutlu, Tepecik deplasmanında, Fethiye de Karşıyaka deplasmanında zorlu maçlara çıkacak. Yeşil Siyahlıların Antalya’dan alacağı galibiyet 3 puandan daha değerli olacak.Dizinden ameliyat olan Kemal Bolat’ın forma giyemeyeceği Kemerspor ise özellikle sahasında dikkat edilmesi gereken bir takım.11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik 6 da yenilgisi olan Antalya temsilcisi son 3 iç saha maçında Kozan, Erbaa ve Fatsa’yı mağlup etti.

KEMERSPOR 2003-KOCAELİSPOR

STAT: Kemer İlçe

HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Arda Darcan, Kürşathan Akın

SAAT: 13.30

HAVA: 25 derece açık

KEMERSPOR 2003

FAİK DOĞUKAN DUYUM

HÜSEYİN ATALAY

ŞİYAR KEPİR

ONUR OKAN

UMUT AKPINAR

SEMİH HATİPOĞLU

FAHRİ GENÇ

TOLGAHAN KUMBASAR

HALİM SAVAŞ TERRY

BERKAY ARSLAN

BARAN BASUT

KOCAELİSPOR

ERCÜMENT KAFKASYALI

SEMİH KARADENİZ

ERDİNÇ KARAKAŞ

TAHA BATUHAN YAYIKÇI

KEMAL CAN AYDEMİR

MESUT ÖZDEMİR

SEFA NARİN

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

TALHA MAYHOŞ

BURAK SÜLEYMAN

YAKUP ALKAN