Kocaelispor sıcak sularda!..

Lider Kocaelispor, sezonun 13. haftasında Kemerspor’u konuk ediyor. Kritik maç Kemer İlçe Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak. Mücadeleyi İzmir’den Davut Dakul Çelik yönetecek. Antalya’da hava güneşli, sıcaklık yaklaşık 25 derece olacak
TAM KADROYUZ…
Üst üste 3 maç kazanan ve zirveyi tekrar eline geçiren Kocaelispor, 13. maçında sahasında son 3 maçı kazanan Kemerspor’a konuk oluyor. Yeşil Siyahlılarda sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Yakup, Semih ve Serdar Ümit ise kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görürlerse, iki hafta sonraki Erokspor mücadelesinde sahadaki yerini alamayacak.
KLASİK 11 SAHAYA ÇIKIYOR…
Kemer Palmet Otel’de maçı bekleyen Kocaelispor’da teknik adam Selahaddin Dinçel’in artık klasikleşen kadro ile maça başlaması bekleniyor. Buna göre Kocaelispor’un kalede Ercüment, savunmanın sağında Semih, solunda Erdinç, ortasında Kemal Can ve Taha Batuhan, önlerinde Sefa ve Mesut, solda Burak Süleyman, sağda Gökdeniz, forvete yakın bölgede Talha ve ileride de Yakup 11’i ile sahadaki yerini alacağı düşünülüyor.
EROK BAY GEÇİYOR…
12. haftayı ikinci sırada tamamlayan Erok haftayı bay geçecek. Turgutlu, Tepecik deplasmanında, Fethiye de Karşıyaka deplasmanında zorlu maçlara çıkacak. Yeşil Siyahlıların Antalya’dan alacağı galibiyet 3 puandan daha değerli olacak.Dizinden ameliyat olan Kemal Bolat’ın forma giyemeyeceği Kemerspor ise özellikle sahasında dikkat edilmesi gereken bir takım.11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik 6 da yenilgisi olan Antalya temsilcisi son 3 iç saha maçında Kozan, Erbaa ve Fatsa’yı mağlup etti.
KEMERSPOR 2003-KOCAELİSPOR
STAT: Kemer İlçe
HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Arda Darcan, Kürşathan Akın
SAAT: 13.30
HAVA: 25 derece açık
KEMERSPOR 2003
FAİK DOĞUKAN DUYUM
HÜSEYİN ATALAY
ŞİYAR KEPİR
ONUR OKAN
UMUT AKPINAR
SEMİH HATİPOĞLU
FAHRİ GENÇ
TOLGAHAN KUMBASAR
HALİM SAVAŞ TERRY
BERKAY ARSLAN
BARAN BASUT
KOCAELİSPOR
ERCÜMENT KAFKASYALI
SEMİH KARADENİZ
ERDİNÇ KARAKAŞ
TAHA BATUHAN YAYIKÇI
KEMAL CAN AYDEMİR
MESUT ÖZDEMİR
SEFA NARİN
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
TALHA MAYHOŞ
BURAK SÜLEYMAN
YAKUP ALKAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz