Maçlarını 2000 kişilik Kemer İlçe Stadı’nda oynayan Kemerspor’da ligi bilen, üst liglerde de deneyim sahibi futbolcular yer alırken, Antalyaspor’un genç yeteneklerini de kadrolarında bulunduruyor. Rakip takımda Kemal Bolat dizinden ameliyat oldu. Takımın etkili isimlerinden Kemal’in 3 golü bulunuyor. Öte yandan Umut Akpınar, Reha Kurt ve Hüseyin Atalay’ın 2’şer, hafta arasında annesini kaybeden Kocaeli Birlikspor’un eski futbolcularından Onur Okan’ın da 1 golü bulunuyor.
Bugün 14:30 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:32 TSİ
3 gollü Kemal Bolat ameliyat oldu
Maçlarını 2000 kişilik Kemer İlçe Stadı’nda oynayan Kemerspor’da ligi bilen, üst liglerde de deneyim sahibi futbolcular yer alırken, Antalyaspor’un genç yeteneklerini de kadrolarında bulunduruyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz