Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:32 TSİ- Spor G: Bugün 14:33 TSİ

Gizem ve Monika rakip oluyor!..

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nun ikinci haftasında Litvanya'yı konuk edecek.

mask
Haber albümü için resme tıklayın

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nun ikinci haftasında Litvanya'yı konuk edecek. Gruptaki ilk maçında deplasmanda Sırbistan'a 59-56 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, ilk müsabakasında Arnavutluk'u 108-43'lük skorla farklı geçen Litvanya ile karşılaşacak. İzmit Belediyespor’da forma giyen Gizem ve Monika bu maçta bir birine rakip olacak. Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak. Mücadele TRTSPOR-2'den canlı yayınlanacak.

Bugün 14:32 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türkiye’nin en iyisi bir İzmitli!.. mask
Türkiye’nin en iyisi bir İzmitli!..
"Kemer"leri sıkacağız!.. mask
"Kemer"leri sıkacağız!..
Yasemin ve Umut muratlarına eriyor!.. mask
Yasemin ve Umut muratlarına eriyor!..
Tufan Hoca'yı kalbimize gömdük mask
Tufan Hoca'yı kalbimize gömdük
Mertspor’a moral yemeği mask
Mertspor’a moral yemeği
Sakata gelen B. Derince yeninde 'Lig-Başı' yapıyor mask
Sakata gelen B. Derince yeninde 'Lig-Başı' yapıyor
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli’de bir ilk… Bakın denizden ne çıktı! mask
Kocaeli’de bir ilk… Bakın denizden ne çıktı!
Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor! mask
Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor!
Darıca'da sahte şampuan operasyonu mask
Darıca'da sahte şampuan operasyonu
Tufan Noyan hayatını kaybetti mask
Tufan Noyan hayatını kaybetti
Kadın doktor ilaç içerek intihar etti mask
Kadın doktor ilaç içerek intihar etti
Gebze’nin ilk şehidinin babası hayatını kaybetti mask
Gebze’nin ilk şehidinin babası hayatını kaybetti

GALERİ

"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı mask
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok mask
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi mask
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı mask
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı mask
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL