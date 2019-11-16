Gizem ve Monika rakip oluyor!..

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nun ikinci haftasında Litvanya'yı konuk edecek. Gruptaki ilk maçında deplasmanda Sırbistan'a 59-56 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, ilk müsabakasında Arnavutluk'u 108-43'lük skorla farklı geçen Litvanya ile karşılaşacak. İzmit Belediyespor’da forma giyen Gizem ve Monika bu maçta bir birine rakip olacak. Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak. Mücadele TRTSPOR-2'den canlı yayınlanacak.