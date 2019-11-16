Bizim Sami asker oldu

İlimizin en yetenekli basketbolcuları arasında yer alan Sami Taşçı kısa dönem vatani görevini yapmak üzere Samsun Esentepe Kışlası’na teslim oldu. Kocaeli’nin basketbol duayenlerinden Turgut Taşçı’nın da oğlu olan Sami’ye hayırlı tezkereler diliyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz