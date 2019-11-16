Bizim Sami asker oldu

İlimizin en yetenekli basketbolcuları arasında yer alan Sami Taşçı kısa dönem vatani görevini yapmak üzere Samsun Esentepe Kışlası’na teslim oldu. Kocaeli’nin basketbol duayenlerinden Turgut Taşçı’nın da oğlu olan Sami’ye hayırlı tezkereler diliyoruz.