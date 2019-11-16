Olay İznik'in Eşrefzade Mahallesi'nde meydana geldi. Bir istihbaratı değerlendiren Kocaeli jandarma ekipleri, İznik Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gece saat 23.00'da şüpheli M.K'nın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada çeşitli yerlere zulalanmış halde 86 gram metamfetamin, 8 gram esrar, 7 gram bonzai, 16 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. M.K'nin daha evvel de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezaevinde yattığı öğrenildi. Jandarma ve polis firari olan M.K'nin peşine düştü.
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O evden çok sayıda uyuşturucu ve cephanelik çıktı
Kocaeli Jandarma Komutanlığı ve İznik Emniyet Müdürlüğü'nün İznik'te bir eve düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz