Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:33 TSİ- Asayiş G: Bugün 14:39 TSİ

O evden çok sayıda uyuşturucu ve cephanelik çıktı

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ve İznik Emniyet Müdürlüğü'nün İznik'te bir eve düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay İznik'in Eşrefzade Mahallesi'nde meydana geldi. Bir istihbaratı değerlendiren  Kocaeli jandarma ekipleri, İznik Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gece saat 23.00'da şüpheli M.K'nın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada çeşitli yerlere zulalanmış halde 86 gram metamfetamin, 8 gram esrar, 7 gram bonzai, 16 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. M.K'nin daha evvel de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezaevinde yattığı öğrenildi. Jandarma ve polis firari olan M.K'nin peşine düştü.

Bugün 14:33 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bileklerini kesip kendini astı mask
Bileklerini kesip kendini astı
Tülbentle kendini astı mask
Tülbentle kendini astı
Aysel Serdar hayatını kaybetti mask
Aysel Serdar hayatını kaybetti
Karamürsel'de fuhuş operasyonu mask
Karamürsel'de fuhuş operasyonu
Körfez'de feci olay mask
Körfez'de feci olay
Bunalıma girip evde kendini astı! mask
Bunalıma girip evde kendini astı!
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli’de bir ilk… Bakın denizden ne çıktı! mask
Kocaeli’de bir ilk… Bakın denizden ne çıktı!
Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor! mask
Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor!
Darıca'da sahte şampuan operasyonu mask
Darıca'da sahte şampuan operasyonu
Tufan Noyan hayatını kaybetti mask
Tufan Noyan hayatını kaybetti
Kadın doktor ilaç içerek intihar etti mask
Kadın doktor ilaç içerek intihar etti
Gebze’nin ilk şehidinin babası hayatını kaybetti mask
Gebze’nin ilk şehidinin babası hayatını kaybetti

GALERİ

"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı mask
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok mask
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi mask
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı mask
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı mask
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL