Kriz kadınları işsiz bıraktı

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre Türkiye genelinde işsizlik, temmuz, ağustos, eylül aylarını kapsayan ağustos döneminde yüzde 2,9 puanlık artışla geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 11,1 düzeyinden yüzde 14'e yükseldi. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 3.5 puanlık artış ile yüzde 16,7 olarak tahmin edildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayına ilişkin yayınladığı işsizlik ve işgücü istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişiye yükseldi.

2 MİLYON 42 BİN KADIN İŞSİZ

Özellikle kriz dönemlerinde kadın işsizliğinin daha fazla arttığı biliniyor. Hesaplamaya göre, kentlerdeki genç kadın işsizlik oranı son 2 ayda yüzde 40'ı geçti. Kentsel genç kadın işsizliği Ağustos 2018'de yüzde 32,9 iken Ağustos 2019'da yüzde 42,6'ya yükseldi. İŞKUR'a kayıtlı işsiz kadın sayısı ise geçen yıla göre yüzde 22,8 artışla 2 milyon 42 bin 844'e ulaştı.