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Emekli zammı ne kadar olacak?

Emeklilerin geçimlerinde büyük rol oynayan emekli maaşları birçok kişi tarafından büyük ilgiyle araştırılıyor
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Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşların aldıkları aylık emekli maaşlarına yıl içinde biri Ocak diğeri de Temmuz olmak üzere iki farklı dönemde enflasyon oranlarında zam yapılıyor. Gelecek emekli zammı ocakta yapılacak.

ZAMLAR NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu çatısından emekli olan vatandaşlara 6 ayda bir defa enflasyon oranına göre zam yapılmaktadır. Bu zamlar her yılın Ocak ve temmuz ayında yapılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamış olduğu enflasyon oranlarına göre

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