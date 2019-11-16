CHP İzmit’te 11 mahallenin delegesi belirlendi

20 mahallede seçimleri tamamlayan CHP İzmit, bugün saat 10.00’dan itibaren delege seçimlerine kaldığı yerden devam etti. Saat 10.00 itibariyle Hacıhasan, Kuruçeşme Fatih ve Kocatepe Mahallelerinde başlayan seçimler saat 17.00’de Tüysüzler Mahallesiyle son buldu. Delegeleri belirlemek üzere sandığa giden partililer kendi mahallelerinde oy kullandı.

2 MAHALLEDE ÇİFT LİSTE

Bugün yapılan delege seçimlerinde Kuruçeşme Fatih’de 4 delege, Kocatepe’de 4 delege, Doğan’da 3 delege, Hatipköy’de 1 delege, Akpınar’da 4 delege, Hacıhasan’da 4 delege, Karabaş’da 11 delege, Tüysüzler’de, Akarca’da 5 delege, Fevzi Çakmak’ta 9 delege, Cumhuriyet Mahallesi’nde 11 delege seçildi. Delege seçimleri yapılan 11 mahalle içerisinde Kocatepe Mahallesi’nde ve Akarca Mahallesi’nde iki liste yarıştı.

SEÇİMLER YARIN DA DEVAM EDECEK

CHP İzmit’te yarın 10 mahallede delege seçimleri devam edecek.

Alikahya Atatürk 10.00-11.00

Alikahya Merkez 10.00-11.00

Alikahya Fatih 10.00-11.00,

Karadenizliler 10.00-11.00

Cumhuriyet 12.00-13.00

Topçular 10.00-11.00

Turgut 13.30-14.30

Zabıtan 12.00-14.00

Terzibayırı 13.00-15.00

Şirintepe 15.00-.17.00

HACIHASAN MAHALLESİ

Sahra Şefika Akıncı

Türkan Durak

Sezin Güven

Hatice Memiş

AKPINAR MAHALLESİ

Kemal Yıldırım

Hakan Büyük

İlhan Gürbüz

Fatma Güneysu

KOCATEPE MAHALLESİ

Kocatepe Mahallesi’nde iki liste yarıştı. Yarışı mavi liste kazandı.

Mavi Liste: Umut Bali, Cuma Demiroğlu, Emin Andız, Barış Kocatürk.

Beyaz Liste: Gülhan Erbaş, Özgür Karataş, Gürsel Kaya, Abdülbaki Demiral.

KURUÇEŞME FATİH MAHALLESİ

Alparslan Seymen

İsmail Yılmaz

Seniha Çalış

Havva Pehlivan

HATİPKÖY MAHALLESİ

Emre Andız

KURUÇEŞME DOĞAN MAHALLESİ

Mustafa Yüce

Ercan Sevencan

Hüseyin Erker

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ

Birol Sağlam

Selman Yıldırım

Buket Akyol

Anıl Deniz Pişkin

Murat Özaydın

Özkan Semiz

Feryal Balcı

Turabi Gündüz

Türkkan Aktop

CUMHURİYET MAHALLESİ

Sevgi Koyun

Çetin Sarıca

Remzi Polat

Fatih Evliyaoğlu

Naşit Boran Kayalar

Hasan Genç

Sait Demir

Adnan Altunel

Gülbiye Gül

Gülay Yüksel

Rıza Turgut

AKARCA MAHALLESİ

Akarca Mahallesi’nde iki liste yarıştı. Mavi liste delege seçimini kazandı.

Mavi Liste: Ahmet Öztürk, Zeynep Başer, Arda Can Oraz, Hasan Yılmaz, Nazım Güney Canatan.

Beyaz Liste: Ersin Albayrak, Süreyya Koşar, Şemsettin Karagöz, Yılmaz Koç, Naci Işık.

KARABAŞ MAHALLESİ

Serdal Büyük yağcı

Mehmet Nazım Gençtürk

Tarkan Elbir

Umur Bakkal

Zakine Akbalık

Hasbi Kösemen

Ferit Ataman

Jülide Kunter

Şevket Göçlü

Birten Timur

Aysun Hacıoğlu