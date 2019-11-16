CHP İzmit’te 11 mahallenin delegesi belirlendi

20 mahallede seçimleri tamamlayan CHP İzmit, bugün saat 10.00’dan itibaren delege seçimlerine kaldığı yerden devam etti. Saat 10.00 itibariyle Hacıhasan, Kuruçeşme Fatih ve Kocatepe Mahallelerinde başlayan seçimler saat 17.00’de Tüysüzler Mahallesiyle son buldu. Delegeleri belirlemek üzere sandığa giden partililer kendi mahallelerinde oy kullandı.
2 MAHALLEDE ÇİFT LİSTE
Bugün yapılan delege seçimlerinde Kuruçeşme Fatih’de 4 delege, Kocatepe’de 4 delege, Doğan’da 3 delege, Hatipköy’de 1 delege, Akpınar’da 4 delege, Hacıhasan’da 4 delege, Karabaş’da 11 delege, Tüysüzler’de, Akarca’da 5 delege, Fevzi Çakmak’ta 9 delege, Cumhuriyet Mahallesi’nde 11 delege seçildi. Delege seçimleri yapılan 11 mahalle içerisinde Kocatepe Mahallesi’nde ve Akarca Mahallesi’nde iki liste yarıştı.
SEÇİMLER YARIN DA DEVAM EDECEK
CHP İzmit’te yarın 10 mahallede delege seçimleri devam edecek.
Alikahya Atatürk 10.00-11.00
Alikahya Merkez 10.00-11.00
Alikahya Fatih 10.00-11.00,
Karadenizliler 10.00-11.00
Cumhuriyet 12.00-13.00
Topçular 10.00-11.00
Turgut 13.30-14.30
Zabıtan 12.00-14.00
Terzibayırı 13.00-15.00
Şirintepe 15.00-.17.00
HACIHASAN MAHALLESİ
Sahra Şefika Akıncı
Türkan Durak
Sezin Güven
Hatice Memiş
AKPINAR MAHALLESİ
Kemal Yıldırım
Hakan Büyük
İlhan Gürbüz
Fatma Güneysu
KOCATEPE MAHALLESİ
Kocatepe Mahallesi’nde iki liste yarıştı. Yarışı mavi liste kazandı.
Mavi Liste: Umut Bali, Cuma Demiroğlu, Emin Andız, Barış Kocatürk.
Beyaz Liste: Gülhan Erbaş, Özgür Karataş, Gürsel Kaya, Abdülbaki Demiral.
KURUÇEŞME FATİH MAHALLESİ
Alparslan Seymen
İsmail Yılmaz
Seniha Çalış
Havva Pehlivan
HATİPKÖY MAHALLESİ
Emre Andız
KURUÇEŞME DOĞAN MAHALLESİ
Mustafa Yüce
Ercan Sevencan
Hüseyin Erker
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
Birol Sağlam
Selman Yıldırım
Buket Akyol
Anıl Deniz Pişkin
Murat Özaydın
Özkan Semiz
Feryal Balcı
Turabi Gündüz
Türkkan Aktop
CUMHURİYET MAHALLESİ
Sevgi Koyun
Çetin Sarıca
Remzi Polat
Fatih Evliyaoğlu
Naşit Boran Kayalar
Hasan Genç
Sait Demir
Adnan Altunel
Gülbiye Gül
Gülay Yüksel
Rıza Turgut
AKARCA MAHALLESİ
Akarca Mahallesi’nde iki liste yarıştı. Mavi liste delege seçimini kazandı.
Mavi Liste: Ahmet Öztürk, Zeynep Başer, Arda Can Oraz, Hasan Yılmaz, Nazım Güney Canatan.
Beyaz Liste: Ersin Albayrak, Süreyya Koşar, Şemsettin Karagöz, Yılmaz Koç, Naci Işık.
KARABAŞ MAHALLESİ
Serdal Büyük yağcı
Mehmet Nazım Gençtürk
Tarkan Elbir
Umur Bakkal
Zakine Akbalık
Hasbi Kösemen
Ferit Ataman
Jülide Kunter
Şevket Göçlü
Birten Timur
Aysun Hacıoğlu
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz