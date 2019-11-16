1863 Ocakbaşı Restoran açıldı!

1863 yılında yapılmış olan tarihi binanın restore edilmesiyle hizmete başlayan işletmenin açılışına; AKP milletvekilleri Fikri Işık, Emine Zeybek, Cemil Yaman, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Barosu eski Başkanı Sertif Gökçe, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHPİ İl Başkanı Aydın Ünlü, AKP Başiskele Belediye Meclis Üyesi Ali Değirmenci, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, AKP Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, Kocaeli Vanlılar Derneği Başkanı Fırat Güler, Körfez Ağrılılar Derneği Başkanı Nurettin Kaplan, CHP İzmit eski İlçe Başkanı Alpaslan Seymen ve çok sayıda davetli katıldı.

SIRA GECESİ İLE TÜRKÜ ZİYAFETİ

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin konseptine uygun düzenlenerek yoğun müşteri çeken 1863 Ocakbaşı Restoran, 340 metrekare alandan ve iki katlı ahşap yapıdan oluşuyor. Kebap, Adana yoğurtlu iskender, lahmacun, çorba çeşitleri, Urfa lebeni gibi çok sayıda zengin menü içeriğiyle ve 15 kişilik personelle hizmete açılan işyeri açılışında türkücü Vahit Kurt ve Urfa Sıra Gecesi ekibi davetlilere müzik ziyafeti yaşattı.

KARAKAYA: HALKIMIZI BEKLİYORUZ

Açılış konuşmasını gerçekleştiren işletme sahibi Emrullah Karakaya; “2010 yılından bu yana Körfez ilçemizde çeşitli sektörlerde hizmet vermekteyiz. 2019 yılı içerisinde İzmit için bir adım attık ve bu tarihi binayı restore ederek restoran haline getirdik. Bugün de sizlerle birlikte 1863 Ocakbaşı'nın bu mübarek cuma gününde açılışını gerçekleştiriyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Bizleri yalnız bırakmayan tüm herkese teşekkür ederiz, ayaklarınıza sağlık, mekânımıza tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

DUALARLA AÇILDI

Protokol üyeleri de yaptıkları konuşmalarla, restoranın kent ve işletmeciler için hayırlı olmasını diledi. Açılışta Vahit Kurt ve Urfa Sıra Gecesi ekibi yerel türküler seslendirdi. Tarihi mekânın açılış kurdelesi, Yarımca Hacıosman Mahallesi Cami İmamı Ali Ak’ın okuduğu duaların ardından tüm protokol üyeleri tarafından kesildi. Açılışta davetlilere çiğköfte ikramı da yapıldı.