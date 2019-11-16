Tarihi eser kaçakçılarına büyük operasyon

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda bazı şahısların buldukları tarihi eserleri pazarladıkları yönünde bilgilere ulaşıldı. Yapılan 4 aylık takip sonucunda Adana, İstanbul, Kocaeli ve Batman illerinde değişik tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 447 adet sikke, 1 adet insan figürlü obje, 11 adet hayvan figürlü obje, 1 adet Arapça yazı karakterli tablo, 14 adet yüzük, 4 adet yüzük taşı, 2 adet ok ucu, 3 adet metal obje, 1 adet heykel, 1 adet tespih ve 16 adet değişik figürlerde taş obje ile birlikte izinsiz kazı yapımında kullanılan 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 6 adet hitli ucu, 20 metre kablo, 15 adet kaya kırıcı patlayıcı kartuş ve kazada kullanılan kazma, kürek, balyoz ve levye ele geçirildi. Operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1 kişi tutuklanırken 2 kişi adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Diğer 15 şüpheli ise tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.