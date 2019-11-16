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Tarihi eser kaçakçılarına büyük operasyon

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken 18 kişi gözaltına alındı

Nuri AKÇAHARMAN
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda bazı şahısların buldukları tarihi eserleri pazarladıkları yönünde bilgilere ulaşıldı. Yapılan 4 aylık takip sonucunda Adana, İstanbul, Kocaeli ve Batman illerinde değişik tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 447 adet sikke, 1 adet insan figürlü obje, 11 adet hayvan figürlü obje, 1 adet Arapça yazı karakterli tablo, 14 adet yüzük, 4 adet yüzük taşı, 2 adet ok ucu, 3 adet metal obje, 1 adet heykel, 1 adet tespih ve 16 adet değişik figürlerde taş obje ile birlikte izinsiz kazı yapımında kullanılan 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 6 adet hitli ucu, 20 metre kablo, 15 adet kaya kırıcı patlayıcı kartuş ve kazada kullanılan kazma, kürek, balyoz ve levye ele geçirildi. Operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1 kişi tutuklanırken 2 kişi adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Diğer 15 şüpheli ise tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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