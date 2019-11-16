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CHP Derince’de delege seçim takvimi açıklandı

CHP Derince İlçe Başkanlığı, delege seçim takvimini açıkladı. Açıklanan takvime göre Derince’de mahalle delege seçimleri 24 Kasım Pazar günü yapılacak.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası partinin 37’nci Olağan Kurultay takvimi belirlenmiş, 8 Kasım’da mahalle delege seçimleri başlamıştı. 1 Aralık tarihinde sona erecek seçimlerde Kocaeli’de ilçelerdeki birçok mahallede delegeler belirlenirken, bazı ilçelerde de seçimler devam ediyor.

24 KASIM PAZAR GÜNÜ

Derince CHP’de düzenlenen toplantı sonrası mahalle delege seçim takvimi belirlendi.  Derince’de mahallede delege seçimleri 24 Kasım’da saat 13.00 ile 17.00 arasında köylerde ise 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak.CHP Derince İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçe Yönetim Kurulu kararı gereği 24  Kasım 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalle delege seçimleri için görevli Yönetim Kurulu Üyelerimizin isimleri seçim yapılacak yer, adresleri ve saatleri aşağıdaki listede belirtilmiştir. Tüm üyelerimizin ve kamuoyunun dikkatine" ifadelerinde bulunuldu.

İŞTE DERİNCE SEÇİM TAKVİMİ

Yenikent Mahallesi - 13.00-17.00

Yavuzsultan Mahallesi - 13.00-17.00

ÇenedağMahallesi  Esentepe Caddesi - 13.00-17.00

Fatih Mahallesi Öğretmenler Caddesi - 13.00-17.00

Dumlupınar Mahallesi Burak Sokak -13.00-17.00

İbni-Sina Mahallesi Demet Sokak- 13.00-17.00

Deniz Mahallesi İstasyon Caddesi -13.00-17.00

Çınarlı Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı -13.00-17.00

Sırrıpaşa Mahallesi İlçe Binası- 13.00-17.00

Mersincik Mahallesi Hayat Caddesi 13.00-17.00

Köyler Çavulu Mahallesi İshakçılar Küme Evleri -10.00-12.00

Bugün 15:14 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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