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Kardeşini vurdu, işçisini rehin alıp kaçmaya çalıştı

Körfez'de tartıştığı kardeşini silahla yarayan şahıs, işçisini rehin alarak bir süre kaçmaya çalıştıktan sonra polis merkezine teslim oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Körfez'de Güney Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir nakliyat deposunda Hasan E. ile kardeşi Veysel E. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında Hasan E. tabancasını çıkartarak kardeşi Veysel E.’ye 6 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kardeşi Veysel E. yaralanırken, kardeşi Hasan E. bir işçiyi silahla rehin alarak otomobile bindi. Otomobille olay yerinden kaçan şahıs, kayıplara karıştı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Veysel E., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde şahsın D100 Karayolu Dilovası mevkiinde rehin aldığı işçi ile birlikte seyir halinde olduğunu tespit etti.

POLİS MERKEZİNE GİDİP TESLİM OLDU

Ekipler, şahsın bulunduğu otomobili takibe aldı. Takip edildiğini anlayan şahsın Ankara istikametine dönerek olayın yaşandığı Körfez ilçesine doğru hareket etmeye başladı. Şahsın bulunduğu aracı çok sayıda polis aracı takibe aldı. Şahıs polis ekiplerine yakalanmamak için silahını başına dayadı. Şahsın intihar etmesi ihtimaline karşı polis ekipleri şahsı takip etmeye devam etti. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonunda şahıs, rehin aldığı şahıs ile birlikte Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün önüne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 15:15 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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