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İzmitli gurbetçi kazada öldü

Almanya’da ikamet eden ve aslen İzmitli olan 39 yaşındaki Özür Dağtekin, Almanya’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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İzmit Körfez Mahallesi 42 Evler mevkiinde uzun yıllar oturduktan sonra Almanya’ya yerleşen ve orada yaşayan Özgür Dağtekin (39) geçtiğimiz günlerde Almanya Berlin’de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Dağtekin’in cenazesi İzmit’te yaşayan yakınlarının talebi doğrultusunda Kocaeli’ne getirildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Dağtekin’in cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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