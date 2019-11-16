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Evde kitaplık yoksa çocuk kitaptan uzak bir şekilde büyüyor

Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen “Çocuk Kitapları” konulu seminerde konuşan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal “Çocuğun evin her yerinde bir kitap görmesi gerekiyor. Evde kitaplık yoksa çocuk kitaptan uzak bir şekilde büyüyor” dedi.
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Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları tarafından BİLNET Okulları Konferans Salonu’nda sosyal medya annesi olarak da bilinen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal’ın katılımıyla “Çocuk Kitapları” söyleşi ve imza günü gerçekleştirildi. Etkinliğe Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları idarecileri, müdürleri, öğretmenleri ve çok sayıda veli katılım gösterdi.

AKLIMIZA KİTAP GELMİYOR

Seminerde konuşan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal “Çocuk kitaplarını konuşurken birazda kendimize dönerek iyi bir okuyucu olup olmadığımıza bakacağız.  Bir konuyu merak ettiğimizde interneti kullanıyoruz.  Çocuk ve eğlenceyi internette aradığımızda top havuzlar, yapılandırışmış oyun alanlarıyla karşılaşıyoruz. Alışveriş Merkezlerinde ki yapılandırışmış oyun alanlarla, çocuğunuzun eline tablet vermenin arasında bir fark yok. Çocuk ve eğlence deyince aklımıza kitap gelmiyor. Oysa akılımıza ilk olarak kitabın gelmesi geliyordu” dedi.

EVDE KİTAPLIĞIN OLMASI GEREK

Sözlerini sürdüren Kangal “Anne babaların en büyük hayali okuyan, araştıran çocuklarının olması oluyor. Toplumun büyük bir bölümü bebekler için uygun kitapların olmadığını düşünüyor. Kitap okumayan çok büyük bir kitle var. Okuduğumuzu anlama konusunda da oldukça gerideyiz. Okuyan bir çocuğunuz olsun istiyorsanız, okuyan bir anne-baba olmak zorundasınız. Eğer böyle değilseniz baştan kaybediyorsunuz. Evde bir kitaplığın olması gerekiyor. Çevre çocuğun ikinci evidir. Çocuğun evin her yerinde bir kitap görmesi gerekiyor. Evde kitaplık yoksa çocuk kitaptan uzak bir şekilde büyüyor” dedi.

ÇOCUKLARA YIRTILMAYAN KİTAP ALMAK GEREKİR

Kangal, “Çocuk kitabı almadan önce incelemesini ve araştırmasını yapmamız gerekiyor. Öncelikle kitap alırken neye dikkat etmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Çocuğumuzun yaşının, gelişim özelliğini ve neyi sevdiğini bilmemiz gerekiyor. 20 aylık çocuğa yırtılmayan kitaplar almak gerekiyor. Yırtması için peçete, karton verin. Çocuk uçakları seviyorsa, uçaklı bir kitap almak gerekiyor. Gelişim özelliğini bilerek yaşına uygun bir kitap alırsanız çocuğun kitabı sevmeme durumu yoktur. Önemli olan çocuğunuzla kaç adet kitap okunuz değil, ne kadar nitelikli zaman geçirdiğinizdir” dedi. 

6 DAKİKA KİTAP OKUMAK STRESİNİZİ AZALTIR

Kangal sözlerinin devamında “Çok kitap okuyan çocuklarda hayal gücü ve empati yapma yetisi gelişmektedir. Bir kitap sizi zorluyorsa o kitap sizi geliştiriyordur. Beyin okul öncesi dönemde çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Fakat beyin her yaşta gelişmeye devam ediyor.  Bizim içinde hiçbir zaman geç değildir. Kitap okumakta sihirli bir güç var. 20 liraya aldığınız bir kitabın size olan faydası çok büyük olacaktır. 6 dakika kitap okumak stresinizi azaltmaktadır. Kitaplar çocuklarınızın hayatına, hamileyken girmelidir. Çocuğunuz bunu bile hissedecektir” şeklinde konuştu.

Bugün 15:40 TSİ - Eğitim

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