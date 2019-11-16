Türkiye’nin yerlisi, Safir Koleji

Safir Koleji Kampüs Müdürü Mehmet Çuhadar, Kampüs Müdür Yardımcısı Mehmet Özcan ve Kurumsal İletişim Direktörü Gürkan Kuşçu da toplantıda hazır bulunduğu toplantıda konuşan Keskin, 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde 350 öğrenciyle eğitime başladıklarını anımsattı. Keskin sözlerini şöyle sürdürdü.

“Binanın planı eğitim konsepti ve halkımız çok güzel birleşti. Lokasyon da üstüne geldi. Önceden de epeyce arkadaşlarımız vardı görüştüğümüz tabii. Ulusal bir markayız uluslararası bir marka olma yolunda ilerliyoruz. Çalışanlarımızı, öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi yerelden tercih ediyoruz. Türkiye’ye yeniliklerin büyük bir kısmı İstanbul’dan Türkiye’ye girer. Safir kültürünü, Safir ufkunu Kocaeli’ye taşımak istiyoruz. Veli memnuniyetimiz çok yüksek. Biz bunu daha da arttırmak istiyoruz.

TATMİNİ SAĞLAYACAĞIZ’

Bir evlilik bile 5 yılda oturuyor değildir mi? Bir çocukla 14 yıl bir ilişki içerisindesin. Evliliği yönetmek kadar zor. Sadece para alma ve para verme ilişkisiymiş gibi görülüyor dışarıdan, ama biz kültürümüzü ve vizyonumuzu veliyle en sonunda helalleşmek ve 14 yılında çocuğunu gönül rahatlığıyla üniversiteye yerleştirmesi için bu şekilde bir kurum yönetimi oluşturduk. Tatmini sağlayacağız. bir insanın aktif ömrü ne kadardır ki ? Ortalama 3 nesil yetiştiriyorsunuz. Bunun hakkını vermeliyiz.

“TÜRKİYE’NİN YERLİSİYİZ”

Biz kaliteli eğitim yapmak ve Türkiye’ye başarılı bir kurum olduğumuzu göstermek için Safir Kolejlerini kurduk. Çalışanlarımıza 3 temel kuram söyledim. Velilerimiz ve öğrencilerimizin huzurunu sağlamak, çalışanlarımızın huzurunu ve mutluluğunu sağlamak ve iş tatmini sağlamak, kârlılık. Elbette kârlılık olmayan yer işlemez. Kurumumuzu kârda tutmamız lazım. Biz yatırımımızı yaparken o sermayemizi ortaya koyarak yola çıkıyoruz. Türkiye’nin yerlisiyiz. Türkiye’nin hayallerini gerçekleştirmek için biz varız. Biz Türkiye için varız ve Türkiye’nin eğitim kalitesi için biz de katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

YABANCI DİL, YAZILIM VE KODLAMA

Genel Müdür Cemil Keskin, okullarda önem verilen konular arasında yabancı dil, yazılım ve kodlama, matematik olduğunu da ifade ederek, “Kitlesel başarıyı hedef alarak yola çıktık. Eğitim herkesin hakkıdır. Dil eğitimi çocuğun geleceği çok önemlidir, öğrenci yalnızca yazıp konuşamamalı. Dönem içinde iki kez öğrenci, öğretmen ve veliyi bir araya getirerek yabancı dille sunum yapılıyor. Öğrencilere, bilgisayar oyunları gibi programların tüketicisi değil yazılımcısı ve satıcısı olması öğretiliyor. Bu nedenle yazılım ve kodlama ayrı bir önem taşıyor. Yazılım dünya şirketler ile rekabet edebileceğimiz bir alan ve ülkemize ekonomik kazanımlar sağlayacak eğitim dalı. Bunu öğretip, yabancı dil verdiğimiz zaman çocuklar dünyaya açılma şansı buluyorlar” diye konuştu.

"ÖĞRENCİYİ KALİTELİ EĞİTİMLE BULUŞTURUYOR"

Safir Eğitim Kurumları vizyonunu, misyonunu ve eğitim standartlarını şöyle açıklıyor; “Dünya’nın eğitimle maddi ve manevi olarak kalkınacağına refah ve huzura ulaşacağına olan inancıyla, çağdaş ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim algısını ülkemizde yerleştirmek için çalışıyor. Kurucularımızın vizyonu ve nitelikli, seçkin eğitim kadrosuyla Safir Eğitim Kurumları, Safir Kariyer Merkezi, Safir Koleji, Safir Fen ve Teknoloji Liseleri, Safir İnternational Schools, Safir Kurs grubu ile 20 ayrı ülkeden öğrenciyi kaliteli eğitimle buluşturuyor.