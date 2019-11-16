Haydi kızlar, bu kez olsun!..

Geçen haftayı maç yapmadan geçiren ve Beşiktaş ile hazırlık maçı yapan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ekibimiz, güçlü rakibine 3-1 mağlup oldu, tecrübe kazandı. Hiç yabancısı olmayan ekibimiz, dev rakiplerle boğuşurken, bugün de Başkent Ankara temsilcisi Fomget ile zorlu maça çıkacak. Bu sezon yükseldiği 1.Lig’de dördüncü hafta maçını Fomget GSK takımı ile oynayacak temsilcimiz Ankara Fatih Sinan Stadı’nda sahaya çıkacak ve müsabaka 15.00’te başlayacak. Hafta başından itibaren teknik sorumlu Hasan Alemdaroğlu nezdinde çalışmalarını tamamlayan ve galibiyet için hazırlanan temsilcimiz, dün Ankara’ya gitti ve kampa girdi. 1.Lig temsilcimiz maçı oynadıktan sonra karayolu ile İzmit’e dönecek.