İhsaniye Salihli’de kırılma noktasında

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Lig 2.Grup’ta ilimizi temsil eden ve son üç haftalık galibiyet serisiyle bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken İhsaniyespor, bugün Manisa’da Salihli deplasmanında parkeye çıkıyor. Saat 14.00’te başlayacak maç öncesi Gölcük ekibimiz 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiye sahip. 6.sırada yer alan temsilcimiz, bugün kazanırsa üst sıraları takibe devam edecek, yenilirse orta sıraların takımı olacak. Lige kötü bir başlangıç yapan, ancak art arda üçüncü maçını da kazanarak düze çıkan İhsaniyespor, geçen hafta Nova Gençlik takımını konuk etti ve 25-15, 25-23 ve 25-11’lik setlerle rakibini set vermeden mağlup etti.