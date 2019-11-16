1-A ve C’de ‘2’nci siftah!..’

İlk yarı maçlarının ardından bir hafta ara verilen ligde takımlar 2.yarıya başladı. B ve D Grubu maçları Cuma ve cumartesi günleri oynandı. A ve C Grubu’nda mücadele eden takımlar ise ikinci yarının ilk maçlarına çıkacak. Günün ilk maçında saat 11.00’de Bahçecik’te C Grubu’nda Bahçecikspor ile İzmit Yenimahallespor kozlarını paylaşacak. Arslanbey Stadı’nda saat 13.00’te Uzuntarla Belediyespor-Çerkeşlispor maçı izlenebilecek. Hisareyn Stadı’nda ise saat 13.00’te A Grubu takımları Hisareyn ile Bekirderespor zorlu maça çıkacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda saat 17.00’de Çayırtepe Gençlikspor ile Dilovası Belediyespor karşılaşacak. İzmit Sanayispor Başiskele Belediyespor ise saat 18.00’de karşı karşıya gelecek. Gebze Metin Oktay’da saat 17.00’de Mustafapaşaspor-Derince AŞ, 19.00’da Arapçeşmespor-Gölcük İYpuan mücadelesi verecek. Gölcük Kavaklı’da ise Gölcük Şirinköyspor-Uzunçiftlik maçı saat 19.00’da başlayacak. Çayırova Fatihspor ile Arslanbey Organize Sanayispor ise Şekerpınar Stadı’nda saat 16.00’de başlayacak maçta kozlarını paylaşacak.