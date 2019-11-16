U14 Futbol Ligi’nde 35 maç oynanacak…  

Kocaeli U14 Futbol Ligi’nde 3. hafta maçları bugün 12 statta oynanacak. Gündemde toplam 35 maç var. İkinci yarının üçüncü hafta maçları oynanacak. Sona yaklaşıldıkça kıyasıya bir yarış gözlenen, her geçen hafta daha da tempo kazanan ligde maçlar, bol gollü geçiyor. Elit A1 ve Elit A2 Ligi’ne toplam 7 maç oynanacak. Çarşamba ve perşembe günü de maçlara devam edilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz