Kocaeli U14 Erkekler Basketbol ligi maçları bugün İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. A, B, C ve D Grubu’na ait toplam 5 maç, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda arka arkaya oynanacak. Maçlar ücretsiz izlenebilecek. Program şöyle…
Bugün 15:57 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:59 TSİ
Atatürk’te bugün, U14 erkek basketçilerin hegemonyası var
Kocaeli U14 Erkekler Basketbol ligi maçları bugün İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz