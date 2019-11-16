Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi’ndeki temsilcimiz Başiskele Spor Kulübü, bugün Muş temsilcisi Muş Bedensel Engelliler takımını konuk ediyor. Başiskele Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak.
Bugün 15:58 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:00 TSİ
Başiskele SK.-Muş B.E.
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi’ndeki temsilcimiz Başiskele Spor Kulübü, bugün Muş temsilcisi Muş Bedensel Engelliler takımını konuk ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz