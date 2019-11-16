TÜRKİYE – ANDORRA

0-0 sona eren İzlanda beraberliğiyle EURO 2020'ye gitmeyi garantileyen Türkiye, gruptaki son maçını Andorra ile oynayacak. İlimiz futbolcularından Berkay Özcan ile Merih Demiral’ın da yer aldığı Türkiye’de gruplara galibiyet ile veda etmek istiyor. Andorra ile Türkiye arasındaki maçı bu akşam Estadi Nacional Stadı’nda saat 22.45’te başlayacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz