TÜRKİYE – ANDORRA

0-0 sona eren İzlanda beraberliğiyle EURO 2020'ye gitmeyi garantileyen Türkiye, gruptaki son maçını Andorra ile oynayacak. İlimiz futbolcularından Berkay Özcan ile Merih Demiral’ın da yer aldığı Türkiye’de gruplara galibiyet ile veda etmek istiyor. Andorra ile Türkiye arasındaki maçı bu akşam Estadi Nacional Stadı’nda saat 22.45’te başlayacak.