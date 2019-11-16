Kahvaltı yapacaklar

Kocaelispor taraftarı dün akşam 21.00’de Antalya’ya hareket etti. Yeşil Siyahlı taraftara 55 kişilik yer ayrıldı. Ancak bu sayının daha fazla olacağı düşünülüyor. Öte yandan kardeş Antalyaspor taraftarı da Kocaelispor taraftarını karşılayacak. Konyaaltı’nda iki takım taraftarı kahvaltı yapacak, ardından birlikte maçın oynanacağı Kemer İlçe Stadı’na hareket edilecek.