DERİNCE 3’TE 3 YAPTI, BATU FIRTINASI SÜRÜYOR: 0-1

Kocaelispor ile birlikte 3.Lig 2.Grup’ta ilimizi temsil eden Belediye Derincespor, Baturman’la lige bir döndü, pir döndü. Talip Yeşilyurt ile art arda kayıplar yaşayan takım, 4 hafta önce göreve gelen teknik direktör Bülent Baturman’la çıktığı 4’üncü maçında üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Bu galibiyetlerin ikisi deplasmanda geldi. Dün Ofspor karşısında deplasmanda sahaya çıkan Sarı Lacivertliler, 5 eksiğine rağmen maçı 1-0 kazanırken, gol 53. dakikada Yunus Özdemir’den geldi.
OFSPOR:0 -BELEDİYE DERİNCE:1
STAT: Vali İsmet Gürbüz Civelek Stadyumu
HAKEMLER: Şevket Can Arslan**, Barış Sun**, Baykal Tuna**
OFSPOR: Burak**, Buğrahan*, İsmail**, Ufuk*, Arif**, Ziya**, Çağatay* (Barış dk.46 **), Mustafa**, Talha** (Oktay dk.65 *), Hakan**, Adnan** (Eren dk.77 *)
BELEDİYE DERİNCE: Akın***, Koray***, Efe***, Muhammet***, Sercan***, Özkan***, Yunus***, Rıdvan***, Melih*** (Hamza dk.81 ?), Tufan*** (Sefa dk.73 ***), Cihan*** (Osman dk.88 ?)
SARI KARTLAR: İsmail dk.48, Buğrahan dk.84
GOLLER: Yunus dk.53
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz