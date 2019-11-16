DERİNCE 3’TE 3 YAPTI, BATU FIRTINASI SÜRÜYOR: 0-1

Kocaelispor ile birlikte 3.Lig 2.Grup’ta ilimizi temsil eden Belediye Derincespor, Baturman’la lige bir döndü, pir döndü. Talip Yeşilyurt ile art arda kayıplar yaşayan takım, 4 hafta önce göreve gelen teknik direktör Bülent Baturman’la çıktığı 4’üncü maçında üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Bu galibiyetlerin ikisi deplasmanda geldi. Dün Ofspor karşısında deplasmanda sahaya çıkan Sarı Lacivertliler, 5 eksiğine rağmen maçı 1-0 kazanırken, gol 53. dakikada Yunus Özdemir’den geldi.

OFSPOR:0 -BELEDİYE DERİNCE:1

STAT: Vali İsmet Gürbüz Civelek Stadyumu

HAKEMLER: Şevket Can Arslan**, Barış Sun**, Baykal Tuna**

OFSPOR: Burak**, Buğrahan*, İsmail**, Ufuk*, Arif**, Ziya**, Çağatay* (Barış dk.46 **), Mustafa**, Talha** (Oktay dk.65 *), Hakan**, Adnan** (Eren dk.77 *)

BELEDİYE DERİNCE: Akın***, Koray***, Efe***, Muhammet***, Sercan***, Özkan***, Yunus***, Rıdvan***, Melih*** (Hamza dk.81 ?), Tufan*** (Sefa dk.73 ***), Cihan*** (Osman dk.88 ?)

SARI KARTLAR: İsmail dk.48, Buğrahan dk.84

GOLLER: Yunus dk.53