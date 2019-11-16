Özel Atafen’de müzik ziyafeti

Özel Atafen İlkokulu Öğrenci Meclisi Başkanı Oya Kupşi, seçim öncesinde verdiği sözü tutarak, Bursa Devlet Senfoni Orkestrası Sanatçıları’nı okullarında ağırlayarak, arkadaşlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Okul idarecilerinin de destekleri ile İzmit’e gelen Bursa Devlet Senfoni Orkestrası, seslendirdiği eserlerle, davetlilerin keyifli vakit geçirmesini sağladı.

YAYLI ÇALGILAR

Okul salonunda idareciler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan “Bursa Kent Kuartet “sanatçıları Gökçe Özler, Duygu Özler, Argun Yıldıran ve Aslıhan Kupsi programın ilk bölümünde yaylı çalgılarla gerçekleştirdikleri gösteriyle beğeni topladılar. Daha sonra devam eden etkinlikte, öğrencilere klasik müzik hakkında da bilgiler verildi. Devamında seslendirilen klasik müzikler, öğrencilerin kaliteli vakit geçirmesini sağladı.