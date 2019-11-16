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Özel İlgievi’de Atatürk özlemi

Özel İlgievi Anaokulu öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü gerçekleştirdikleri çok sayıda etkinlik ile andı
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Atatürk’ün vefatının 81’nci yıldönümü nedeniyle ilimizin çeşitli yerlerinde ve kurumlarda gerçekleştirilen 10 Kasım etkinlikleri hafta boyunca devam etti. Bu kapsamda kurum bünyesinde hazırladıkları etkinlikleri, katılımcıları ve arkadaşları ile paylaşan minikler, Ata’ya özlemlerini bir kez daha haykırma fırsatı buldu. Okul idarecileri, öğrencilerin Atatürk sevgisi ile yetiştirildiğini belirterek, etkinliklerde emeği geçen öğretmenlere ve velilere teşekkürlerini ilettiler.

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