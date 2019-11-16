Gebze’nin kültür sanatta aktif ve üretken sivil toplum örgütü BİLKAR (Bilimsel Kültürel Araştırmalar Yayıncılık ve Üretim Kooperatifi), 19 Kasım Salı günü Tiyatro Yeniden’i Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde ağırlayacak. Tiyatro Yeninde, sabah çocuklar için Küçük Prens ve Çiçek oyunuyla, akşam da yetişkinler için Açık Aile oyunu ile sahne alacak. Çocuklar için sahnelenecek oyun saat 12.00 ve 14.00’da iki seans olmak üzere oynanırken, Açık Aile adlı yetişkin oyunu ise akşam saat 19.30’da izleyici ile buluşacak.
Bugün 16:05 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 16:07 TSİ
BİLKAR’da iki yeni oyun sahnelenecek
Gebze’nin aktif kültür sanat toplulukları arasında yer alan BİLKAR Akademi, iki yeni oyunu sanatseverlerle buluşturacak
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Bugün 16:05 TSİ - Kültür-Sanat Yazdır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz