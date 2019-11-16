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Peygamberin aile hayatı konuşuldu

Darıca Belediyesi’nin Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle düzenlediği etkinlikte, “Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı” konulu seminer gerçekleştirildi
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Darıca Belediyesi, Mevlid- İ Nebi Haftası nedeniyle çeşitli ekinlikler düzenledi. Bu etkinliklerden biri de “Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı” adı altında gerçekleştirilen seminer oldu. Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun sunumu ile gerçekleştirilen etkinliğe, başta Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediye yöneticileri, daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PEYGAMBERİN HAYATI

Etkinlik kapsamında İslam Peygamberi Hz. Muhammet’in hayatı anlatıldı. Aile hayatının önemine dikkat çeken İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, ailenin korunması için herkese önemli görevler düştüğünü söyledi. Etkinliğin ardından söz alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise, seminer sonunda yaptığı selamlama konuşmasında Döngeloğlu’na sunumu için teşekkür ederek Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla düzenledikleri programa katılan Darıcalılara teşekkür etti.

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