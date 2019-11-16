Peygamberin aile hayatı konuşuldu

Darıca Belediyesi, Mevlid- İ Nebi Haftası nedeniyle çeşitli ekinlikler düzenledi. Bu etkinliklerden biri de “Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı” adı altında gerçekleştirilen seminer oldu. Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun sunumu ile gerçekleştirilen etkinliğe, başta Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediye yöneticileri, daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
PEYGAMBERİN HAYATI
Etkinlik kapsamında İslam Peygamberi Hz. Muhammet’in hayatı anlatıldı. Aile hayatının önemine dikkat çeken İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, ailenin korunması için herkese önemli görevler düştüğünü söyledi. Etkinliğin ardından söz alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise, seminer sonunda yaptığı selamlama konuşmasında Döngeloğlu’na sunumu için teşekkür ederek Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla düzenledikleri programa katılan Darıcalılara teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz