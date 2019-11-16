Derince Sevgi Mağazaları açılıyor

Derince Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması adına hayata geçirilen Sevgi Mağazaları Projesi’nde önemli bir mesafe kat etti. Sırrıpaşa Mahallesi, Bahar Caddesi’nde yer alan 1071 Kültür Merkezi’nde hizmet verecek olan Sevgi Mağazası’nın açılışı dün saat 12:00”de yapıldı. ‘Sevgi Servettir’ sloganı ile hizmet verecek olan Sevgi Mağazası aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine her türlü ihtiyaç malzemesinin temin edilmesi hedefleniyor. Derince Belediyesi Sevgi Mağazası, hayırsever vatandaşların da desteği ile Alo Vefa Masası’na baş vuran ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.