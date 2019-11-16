Derince Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması adına hayata geçirilen Sevgi Mağazaları Projesi’nde önemli bir mesafe kat etti. Sırrıpaşa Mahallesi, Bahar Caddesi’nde yer alan 1071 Kültür Merkezi’nde hizmet verecek olan Sevgi Mağazası’nın açılışı dün saat 12:00”de yapıldı. ‘Sevgi Servettir’ sloganı ile hizmet verecek olan Sevgi Mağazası aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine her türlü ihtiyaç malzemesinin temin edilmesi hedefleniyor. Derince Belediyesi Sevgi Mağazası, hayırsever vatandaşların da desteği ile Alo Vefa Masası’na baş vuran ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.
Bugün 16:08 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 16:09 TSİ
Derince Sevgi Mağazaları açılıyor
Derince Belediyesi tarafından hayata geçirilecek, Sevgi Mağazaları Projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşılacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz