Nicomedia’da sanat dolu saatler

Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği (AND) tarafından ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen “Art Nicomedia Sonbahar Dinletisi” etkinliğinin bu seneki versiyonunda, Kosev üyesi Ressam Erol Efir’in “Müziğin Ritmi” temalı resim sergisi ve “İÇSES Korosu Sonbahar Dinletisi" ile tarih, müzik ve sanat İzmitli sanatseverlerle buluştu. Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin ilk bölümünde sanatçı Erol Efir’in yağlıboya ve karakalem resim çalışmalarından oluşan ve tamamı müzik temalı 27 eser katılımcıların beğenisine sunuldu.

22 KASIM’A KADAR AÇIK

Serginin ardından İzmit’in tek bağımsız çok sesli korosu olan İzmit Çok Sesli Müzikal Korosu(İÇSES) Şef Agah Eroğlu yönetiminde, özel olarak hazırladığı Türkçe ve yabancı parçalardan oluşan repertuarıyla konuklara müzik dolu bir akşam yaşattı. İÇSES Korosu konserinin ardından AND Başkanı Akın Ülkü Sevinç tarafından Ressam Erol Efir, İÇSES Koro Şefi Agah Eroğlu ve Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük’e teşekkür plaketi verildi. Sanatçı Erol Efir'in “Müziğin Ritmi” temalı resim sergisi 22 Kasım Cuma akşamına kadar Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde açık kalacak.