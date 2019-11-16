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Dilovası’nda 300 kişiye iş olanağı

Dünyanın dördüncü paslanmaz çelik fabrikası olarak gösterilen Tayvanlı şirket YC İNOX, Dilovası’nda yapacağı 100 milyon dolarlık yatırımla, ilçede önemli bir istihdam alanı yaratacak

Bülent Ekinci
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İstanbul’da, Türkiye ile Tayvan arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan ve Tayvanlı bir firmanın, Kocaeli’de 100 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıklayan Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Walter Yeh’in bahsettiği yatırımın ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre, Tayvanlı YC İNOX, ilimize yapacağı yatırımla 300 kişilik istihdam alanı yaratmış olacak.

ETÜT ÇALIŞMASI BİTTİ

Tayvan’ın en büyük, dünyanın ise en büyük dördüncü paslanmaz çelik üreticileri arasında gösterilen YC İNOX’un Dilovası’nda bulunan Makineciler OSB’de kuracağı 55 dönümlük arazinin etüt çalışmasının bittiği öğrenildi. Proje çalışmalarında da sona gelindiğini ve önümüzdeki aylarda inşaatına başlanacak fabrikanın 2021 yılında çalışmaya başlayacağı kaydedildi.

ÇELİK BORU İMALATI

Dilovası Makineciler OSB’de kurulacak olan yeni fabrikada, Tayvan’da üretilip Türkiye’ye yollanacak olan çelikler, boru haline getirilecek. Paslanmaz çelik boru imalatı yapacak olan fabrika aynı zamanda servis merkezi olarak da hizmet verecek. Öte yandan YC İNOX Sanayi ve Ticaret A.Ş, merkezini de ilimize kurdu. Firmanın koordinasyonluğunu ise, uzun yıllar çelik sektöründe görev yapan Taylan Pehlivanzade yapıyor.

Bugün 17:30 TSİ - Gündem

Muhabir Bülent Ekinci

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