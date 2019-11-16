YRP Kocaeli, kurultaya gidiyor

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Teşkilatı, partilerinin Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirileceği büyük kurultay için İzmit’ten 61 otobüs ile yola çıktı. 2 bin 500 kişilik kafile ile yola çıkan Kocaeli Teşkilatı, kurultayda 26 üst kurul delegesinin oyuyla temsil edilecek. Kurultayda, Kocaelili kurucuların da listelerde kendilerine yer bulması bekleniyor.
YRP DELEGE LİSTESİ
Mehmet Aras
Ahmet Karal
Ali Tanrıverdi
Aykan Dönmez
Cengiz Adıberi
Cevden Çepil
Dursun Koçal
Engin Kılıç
Ercan Oğuz
Ercan Katırağa
H. Arif Aydoğmuş
İbrahim Şenmemiş
Kamil Tokgöz
Lütfullah Kadıoğlu
Maşallah Söğüt
Mecit Karabulut
Mehmet Balcı
Mehmet Öner
Musa Kahya
Mustafa Can
Mustafa Kabaca
Mustafa Sezgin
Osman Yazıcı
Rıdvan Özay
Şerife Ülken Kam
Vildan Yurtsever
Yakup Güzeltepe
Yaşar Ergün
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz