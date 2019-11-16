YRP Kocaeli, kurultaya gidiyor

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Teşkilatı, partilerinin Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirileceği büyük kurultay için İzmit’ten 61 otobüs ile yola çıktı. 2 bin 500 kişilik kafile ile yola çıkan Kocaeli Teşkilatı, kurultayda 26 üst kurul delegesinin oyuyla temsil edilecek. Kurultayda, Kocaelili kurucuların da listelerde kendilerine yer bulması bekleniyor.

YRP DELEGE LİSTESİ

Mehmet Aras

Ahmet Karal

Ali Tanrıverdi

Aykan Dönmez

Cengiz Adıberi

Cevden Çepil

Dursun Koçal

Engin Kılıç

Ercan Oğuz

Ercan Katırağa

H. Arif Aydoğmuş

İbrahim Şenmemiş

Kamil Tokgöz

Lütfullah Kadıoğlu

Maşallah Söğüt

Mecit Karabulut

Mehmet Balcı

Mehmet Öner

Musa Kahya

Mustafa Can

Mustafa Kabaca

Mustafa Sezgin

Osman Yazıcı

Rıdvan Özay

Şerife Ülken Kam

Vildan Yurtsever

Yakup Güzeltepe

Yaşar Ergün