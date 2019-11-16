Selanik Heyeti’nden Aksoy’a ziyaret

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Öztürk, dernek yöneticileri ve üyeler, Vali Hüseyin Aksoy’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete, AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Halil Güngör Dokuzlar, CHP İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız, MHP İl Başkan Yardımcısı Sunay Gezer, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Turan, SP İl Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, BBP Eski İl Başkanı Serhat Duyar ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Selahattin Durmuş, Gülay Özyavuz, Saffet Cengiz ve Serpil Ertaş katıldı.

VALİ’YE TEŞEKKÜR

Ziyaret nedeniyle açıklamalarda bulunan Batı Trakya Türkleri İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk; “Gümülcine Başkonsolosluğumuz tarafından gelen davet üzerine katıldığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu ve Batı Trakya’da bulunan azınlık kurumlarına gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimiz konusunda vermiş oldukları destek ve görevlendirmeden dolayı siyasi parti temsilcilerimizle beraber Sayın Valimize teşekkür ziyareti gerçekleştirdik.” dedi.