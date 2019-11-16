Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:18 TSİ- Yaşam G: Bugün 16:20 TSİ

Selanik Heyeti’nden Aksoy’a ziyaret

10 Kasım Atatürk’ü Anma adına Selanik gezisine giden Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Öztürk ve beraberindeki heyet, Vali Hüseyin Aksoy’a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Öztürk, dernek yöneticileri ve üyeler, Vali Hüseyin Aksoy’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete, AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Halil Güngör Dokuzlar, CHP İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız, MHP İl Başkan Yardımcısı Sunay Gezer, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Turan, SP İl Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, BBP Eski İl Başkanı Serhat Duyar ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Selahattin Durmuş, Gülay Özyavuz, Saffet Cengiz ve Serpil Ertaş katıldı.

VALİ’YE TEŞEKKÜR

Ziyaret nedeniyle açıklamalarda bulunan Batı Trakya Türkleri İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk; “Gümülcine Başkonsolosluğumuz tarafından gelen davet üzerine katıldığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu ve Batı Trakya’da bulunan azınlık kurumlarına gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimiz konusunda vermiş oldukları destek ve görevlendirmeden dolayı siyasi parti temsilcilerimizle beraber Sayın Valimize teşekkür ziyareti gerçekleştirdik.” dedi.

 

Bugün 16:18 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Gebze’nin ilk şehidinin babası hayatını kaybetti mask
Gebze’nin ilk şehidinin babası hayatını kaybetti
Elik: “Emin adımlarla büyümeye devam ediyoruz” mask
Elik: “Emin adımlarla büyümeye devam ediyoruz”
Emine ile Bilal evlendi mask
Emine ile Bilal evlendi
Çocuklar için bu eğlence kaçmaz! mask
Çocuklar için bu eğlence kaçmaz!
Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri başladı mask
Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri başladı
Peygamberin aile hayatı konuşuldu mask
Peygamberin aile hayatı konuşuldu
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli’de bir ilk… Bakın denizden ne çıktı! mask
Kocaeli’de bir ilk… Bakın denizden ne çıktı!
Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor! mask
Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor!
Darıca'da sahte şampuan operasyonu mask
Darıca'da sahte şampuan operasyonu
Tufan Noyan hayatını kaybetti mask
Tufan Noyan hayatını kaybetti
Kadın doktor ilaç içerek intihar etti mask
Kadın doktor ilaç içerek intihar etti
Gebze’nin ilk şehidinin babası hayatını kaybetti mask
Gebze’nin ilk şehidinin babası hayatını kaybetti

GALERİ

"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı mask
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok mask
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi mask
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı mask
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı mask
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL