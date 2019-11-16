Çeker’den iddialara tepki

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker hastane idaresini resmî açıklamaya davet etti. Şube binasında gerçekleştirdiği açıklamada Çeker,” Hastanelerde herhangi bir ekonomik sorun, finansal bir problem varsa idareciler gözlerini çalışanın alın terine ve ekmeğine dikmektedirler. Bunun son örneği Kocaeli Üniversitesine Bağlı Faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşanmıştır. Kurumda görev yapan sağlık çalışanları arasında kulaktan kulağa anlatılan söylentiler hakkında resmi makamlar tarafından gerekli açıklamaların yapılmaması çalışanları rahatsız ve mutsuz etmektedir” dedi.

“EKONOMİK DURUM İYİ DEĞİL”

Çeker,” Çalışanların ifadelerine ve iddialarına göre; Hastane başhekimi ameliyathanede araştırma görevlilerine ve bazı öğretim üyelerine hastanenin ekonomik durumunun iyi olmadığını ve bu nedenle Döner Sermaye Ek Ödemelerinin ödenmeyeceğini ifade eden bir konuşma yaptığı, bu yönde bir gurup araştırma görevlisi ve öğretim üyelerine telkinde bulunduğu; İdare tarafından daha sonraki bir tarih de farklı bir konuda tertiplenen resmi toplantıda da Başhekimin konuyu Döner Sermaye Ek Ödemelerine ( Performanslara) getirilerek daha önce ameliyathanede yapmış olduğu aynı konuşma ve telkinleri bu toplantıda da yenilendiği katılımcılar tarafından anlatıldığı iddia edilmektedir” ifadelerini kullandı.