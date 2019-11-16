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BAŞKEP ürünleri satışta

Başiskele Belediyesi tarafından kadınların ev ve bireysel ekonomilerine katkı sunması adına hayata geçirilen proje, meyvelerini vermeye devam ediyor
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Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesiyle gerçekleştirilenBaşiskele Kadın El Emeği Pazarı (BAŞKEP) satışlara başladı. Başiskele İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, KO-MEK, STK’larda faaliyet gösteren kadın kursiyerlerin el emekleri ile üretilen ürünler, Barbaros Mahallesi Modern Kapalı Semt Pazarı’ndaher hafta müşterilerini bekleyecek.

ARAT’TAN ZİYARET

Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Sema Arat da pazara giderek, kadınların çalışmaları ve pazarın son durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Sema Arat, “Bu pazar ile kadınlar, hem el emeğinin değerlendirilmesi ile kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de elde ettikleri ekonomik özgürlük ile kendilerine olan güvenleri artacak. Vatandaşlarımız da uygun fiyata bu kıymetli ve değerli ürünleri doğrudan alma imkânı buluyor” dedi.

Bugün 16:20 TSİ - Yaşam

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