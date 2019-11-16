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Zeytinoğlu: İşsizlikte mevsimsel artış var

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, işsizlikteki yükselmede mevsimsel etkilerin de olduğunu söyledi
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Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan ve ağustos ayında yüzde 14’e yükselen işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen yıla göre, istihdamdaki gerilemenin yılın başından bu yana devam ettiğini ifade eden Zeytinoğlu, “Ağustos ayında hizmetler hariç diğer sektörlerde istihdam kaybı yaşandığını görüyoruz. Bu ayın başında ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara yönelik “İstihdam Odaklı İşletme Kredisi” desteği açıklandı. Özellikle imalat sanayi sektörü ve devam eden konut projelerine yönelik, düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılması yönünde dört yeni ürün hayata geçirildi. Bu spesifik desteklerin diğer istihdam teşvikleri ile birleştiğinde sinerji oluşturacağını bekliyoruz. Umarız sağlanacak finansman kaynağı ile yaşanması muhtemel istihdam kaybının önüne geçilir ve kaybedilen istihdamın tekrar kazanılması sağlanmış olur” dedi.

“ENFLASYON ÜZERİ HARCAMALAR ZORLUYOR”

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe açığına ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Zeytinoğlu, “Ekim ayında bütçe giderleri yüzde 18,9 artışla 80,3 milyar TL, bütçe gelirleri yüzde 5,2 artışla 65,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe ekimde 14,9 milyar TL açık verdi. Ocak-ekim dönemi bütçe açığı 100,7 milyar TL oldu. Enflasyon üzerindeki harcamalar bütçeyi zorluyor. Bütçe açıkları faizlere baskı yapıyor. Bu da ekonomimizi kırılganlaştırıyor. Her zaman belirttiğimiz gibi denk bütçeyi savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Bugün 16:21 TSİ - Ekonomi

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